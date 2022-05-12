Beşiktaş'ta gelecek sezon için yerli oyuncu araştırmaları sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael Kayseri - Trabzon maçında Onur Bulut'a hayran kaldı!
Beşiktaş,'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Yabancı kuralı nedeniyle sıkıntı yaşamak istemeyen siyah beyazlılarda gündeme Kayserispor'un yıldızı Onur Bulut geldi. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde etkili bir performans sergileyen oyuncu Valerien Ismael'in de beğenisini kazandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, yabancı kısıtlaması nedeniyle kadrosuna yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Kartal'da harekete geçildi.
Özellikle ligde başarılı sezon geçiren yerli oyuncuları gündemine alan Beşiktaş'ta rota yeni isimlere çevrildi.