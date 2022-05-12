Fransız ekibi Nice, Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'u renklerine katmak için her yolu deniyor...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ersin Destanoğlu için fiyat yükselttiler! İşte o rakam
Süper Lig'in yeni sezona odaklanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarda, takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Ersin Destanoğlu için Avrupa'dan birçok takım devreye girmişti. Fransız ekibi, Kartal'ın genç file bekçisi için yeni bir teklif sundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Daha önce Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Fransız ekibi yeni bir öneri sundu.
Takvim'in haberine göre; teklifini 2 milyon Euro daha yükselten Nice, Beşiktaş'ın cevabını beklemeye başladı.