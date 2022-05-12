BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ersin Destanoğlu için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ersin Destanoğlu için fiyat yükselttiler! İşte o rakam

Süper Lig'in yeni sezona odaklanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarda, takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Ersin Destanoğlu için Avrupa'dan birçok takım devreye girmişti. Fransız ekibi, Kartal'ın genç file bekçisi için yeni bir teklif sundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 06:40