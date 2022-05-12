Teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Hedefte Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez var
Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan siyah-beyazlılarda gündem stoper transferi... Beşiktaş'ın Ajaccio forması giyen Oumar Gonzalez ve Strasbourg'da top koşturan Alexander Djiku ile ilgilendiği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun planlanmasına başlandı.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın durumu belirsizliğini koruyor.