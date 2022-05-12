Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Hedefte Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez var

Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Hedefte Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez var

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan siyah-beyazlılarda gündem stoper transferi... Beşiktaş'ın Ajaccio forması giyen Oumar Gonzalez ve Strasbourg'da top koşturan Alexander Djiku ile ilgilendiği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 06:40