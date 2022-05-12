Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini stoper bölgesine yapmayı hedefliyor.
Beşiktaş Vida'nın yerine onu istiyor: Jan Vertonghen!
Beşiktaş haberi: Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'i getiren siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları başladı. Beşiktaş, takımdan ayrılması beklenen Domagoj Vida'nın alternatifini Portekiz'de buldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Domagoj Vida ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar Hırvat oyuncunun yerini doldurmak istiyor.
Siyah-Beyazlılar'ın ilk hedefi ise Benfica forması giyen Belçikalı stoper Jan Vertonghen.