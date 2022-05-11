Beşiktaş'ta bütçe rahatlıyor! Tam 14 futbolcu ve o rakam...

Beşiktaş'ta sezon sonu için flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı yönetiminin elinde önemli bir koz var. Kartal'da kiralanan dört oyuncu geri dönecek, kadro dışı dört ismin mukavelesi sona erecek. Sözleşmesi biten 14 futbolcunun tümü hesaba katıldığında ise yıllık bazda 21 milyon Euro'luk rahatlama olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 06:40