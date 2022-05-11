Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve kiralama süresi sona erecek oyuncuların tümü hesaba katıldığında ciddi bir rahatlama söz konusu.
Beşiktaş'ta bütçe rahatlıyor! Tam 14 futbolcu ve o rakam...
Beşiktaş'ta sezon sonu için flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı yönetiminin elinde önemli bir koz var. Kartal'da kiralanan dört oyuncu geri dönecek, kadro dışı dört ismin mukavelesi sona erecek. Sözleşmesi biten 14 futbolcunun tümü hesaba katıldığında ise yıllık bazda 21 milyon Euro'luk rahatlama olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve kiralama süresi sona erecek oyuncuların tümü hesaba katıldığında ciddi bir rahatlama söz konusu.
Kadro dışı bırakılan ve ciddi maliyetleri olan Adem Ljajic, N'Sakala, Douglas ve Lens gibi isimlerin mukavelelerinin bitecek olmasının yanında yüksek maliyetli kiralık Batshuayi ve Pjanic kulüplerine dönecek.
Henüz anlaşma sağlanamayan Vida'nın da sözleşmesi sona erecek.