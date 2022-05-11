Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın iç uyluk ve karın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın 08.05.2022 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç adalesi ve karın ön duvarında ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç (adduktor longus) ve karın ön adalesinde (rectus abdominus) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."