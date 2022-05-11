BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'dan 3'lü harekat! Savunma ve forvet değişiyor...

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ - Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta Valerien Ismael de kısa sürede bir çözüm üretemedi. Siyah-beyazlılarda Fransız hoca göreve geldikten sonra ilk olarak takım sistemini klasikleşen 4-2-3-1'den 3-4-3 ve zaman zaman 3-4-1-2'ye çevirdi. Ismael bu sistemiyle birlikte bazı oyuncuları farklı pozisyonlarda denedi. İşte gelecek sezon için Valerien Ismael'in sistemine uygun profildeki Ganalı stoper...(BJK spor haberi)

Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 12:04 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022- 12:06