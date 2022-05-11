Beşiktaş Süper Lig'de Ismael yönetiminde çıktığı 6 maçta 1.50 puan ortalaması yakaladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'dan 3'lü harekat! Savunma ve forvet değişiyor...
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ - Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta Valerien Ismael de kısa sürede bir çözüm üretemedi. Siyah-beyazlılarda Fransız hoca göreve geldikten sonra ilk olarak takım sistemini klasikleşen 4-2-3-1'den 3-4-3 ve zaman zaman 3-4-1-2'ye çevirdi. Ismael bu sistemiyle birlikte bazı oyuncuları farklı pozisyonlarda denedi. İşte gelecek sezon için Valerien Ismael'in sistemine uygun profildeki Ganalı stoper...(BJK spor haberi)
Beşiktaş Süper Lig'de Ismael yönetiminde çıktığı 6 maçta 1.50 puan ortalaması yakaladı.
Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Beşiktaş bu karşılaşmalarda 9 gol kaydederken, kalesinde 8 gol gördü.