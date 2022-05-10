"Emirhan'ı ilk izlediğimde bu gençte bir ışık olduğunu hemen hissettim. Hatta o günkü gazetemdeki kritiğimde de bunu belirttim. Oyun görüşü çok iyi, kolay rakip eksiltebiliyor. Orta sahadan gol yollarına da giriş çıkışlar yapabiliyor. Benim yalnız Emirhan'a değil bütün genç yeteneklere önemli bir tavsiyem var. Futbolda güç, kondisyon ve devamlılık çok önemli. Bunun için normal idmanların dışında mutlaka ağırlık çalışmaları şart (Kasların güçlenmesi için de). Bunun yanında da özel hayata çok dikkat etmek gerekir. Bir örnek vereyim; Barcelonalı Gavi 17 yaşında İspanya Ulusal Takımı'nın formasını giymeye başladı.