Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbide İtalyan, Alman ve Fransız takımlarının scoutları Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı'yı izledi.
Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Sardar Saatçı için geldiler Emirhan İlkhan'a hayran kaldılar!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini izlemek için Avrupa'dan gelen scoutlar, listelerinde olmamasına rağmen maçın sonunda Emirhan İlkhan'ın ismini işaretledi. Genç futbolcu son iki haftada da takibe alınacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ancak bu üç ismin dışında hiç hesapta olmayan bir futbolcu dikkatleri çekti: Emirhan İlkhan...
Sabah'ın haberine göre, maç boyunca etkili performans gösteren ve teknik direktör Valerien İsmael'in de ifadesiyle Rachid Ghezzal'dan sonra en öne çıkan oyuncu olan 17 yaşındaki Emirhan, scoutları kendisine hayran bıraktı.