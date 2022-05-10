Fotomaç'ın haberine göre, sezon sonu Batshuayi'nin sözleşmesinin bitecek olması, Cyle Larin ve Güven Yalçın'ın sözleşme yenilememesi ve Kenan Karaman'ın da bir türlü isteneni verememesi nedeniyle bol alternatifli bir liste hazırlayan siyah-beyazlılar, Dnipro'lu golcüyü radara almıştı.

