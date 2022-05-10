Beşıktaş'ta bir süre önce gündeme gelen forvet Artem Dovbyk ismi gittikçe ağırlık kazanıyor.
Beşiktaş'tan Artem Dovbyk bombası!
Yeni sezon öncesi için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu Artem Dovbyk Beşiktaş yolunda. 1.1 milyon Euro yıllık ücret teklif edilen 24 yaşındaki Ukraynalı golcü teklife olumlu yanıt verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşıktaş'ta bir süre önce gündeme gelen forvet Artem Dovbyk ismi gittikçe ağırlık kazanıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, sezon sonu Batshuayi'nin sözleşmesinin bitecek olması, Cyle Larin ve Güven Yalçın'ın sözleşme yenilememesi ve Kenan Karaman'ın da bir türlü isteneni verememesi nedeniyle bol alternatifli bir liste hazırlayan siyah-beyazlılar, Dnipro'lu golcüyü radara almıştı.
Hatta oyuncunun menajeri ile ilk temaslar da kurulmuştu. Alınan bilgilere göre Dovbyk cephesinden gelen cevaplar da olumlu oldu.