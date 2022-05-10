3 AYRILIK DAHA!

Sezon başında kadroya dahil edilen ancak bekleneni veremeyen alex teixeira'ya teklif gelmesi durumunda, oyuncuyla görüşülerek bu teklifler değerlendirilecek. sözleşmesi bitecek isimlerden larin ve vida'yla ilgili de görüşmeler sürüyor. her iki oyuncuya da, takımın dengelerini bozmayacak şekilde ücret teklifinde bulunulacak. larin ve vida'nın bu teklifleri kabul etmemesi durumunda ise yollar ayrılacak.