Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen iki yıldızın ipinin çekilmesine neden oldu.
Beşiktaş'ta flaş karar! 2 yıldız yolcu 3'ü ise...
Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar 'kiralık' yıldızlarıyla yollar ayrılıyor. Kartal'da derbi maçının ardından, kiralık olarak forma giyen Batshuayi ve Pjanic'le yola devam edilmeyeceği kesinleşti. Sezonun en çok eleştirilen futbolcusu olan Batshuayi, Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe'ye karşı da penaltı kaçırınca 2 maçta kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 3 futbolcusuyla daha yolları ayırabilir... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen iki yıldızın ipinin çekilmesine neden oldu.
Fotomaç'ın haberine göre, yeni bir yapılanmaya giden ve hem özkaynaktan yetişen gençleri takıma kazandıran hem de potansiyelli genç isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun da planlaması yapıldı.
Mevcut kadroda kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic'le yola devam edilmeyecek.