TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! Torino Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için o rakamı gözden çıkardı

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! Torino Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için o rakamı gözden çıkardı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Adı Avrupa'nın birçok takımıyla anılan 20 yaşındaki futbolcuya Torino talip olmuştu. İtalyan basını, Torino ile Beşiktaş'ın yaptığı pazarlığın perde arkasını açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)