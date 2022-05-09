Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken anlar! Valerien Ismael ve Luiz Gustavo...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi karşılaşması ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Mücadelenin ardından saha içerisine giren Valerien Ismael'in o anları dikkat çekti. Fransız hoca, siyah-beyazlı oyuncuları tebrik ederken Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile samimiyetiyle ön plana çıktı. İşte Valerien Ismael ve Luiz Gustavo'nun herkesin dikkatini çeken o anları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 09:36