Spor Toto Süper Lig'de 20121/22 sezonunun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken anlar! Valerien Ismael ve Luiz Gustavo...
Beşiktaş-Fenerbahçe derbi karşılaşması ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Mücadelenin ardından saha içerisine giren Valerien Ismael'in o anları dikkat çekti. Fransız hoca, siyah-beyazlı oyuncuları tebrik ederken Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile samimiyetiyle ön plana çıktı. İşte Valerien Ismael ve Luiz Gustavo'nun herkesin dikkatini çeken o anları...
Spor Toto Süper Lig'de 20121/22 sezonunun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
Gergin anların, iki penaltı kararının ve karşılıklı gollerin ön plana çıkan maçın 90 dakikası müthiş bir tempoya sahne oldu.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, maç içerisinde yaşanan gerginlikler yerini dostluğa bıraktı.