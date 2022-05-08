Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için ilk resmi teklifin Fransa'dan geleceği ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ersin Destanoğlu Nice'e doğru!
Fransa Ligi takımlarından Nice'in, Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu'na olan ilgisi sürüyor. Fransız ekibi, genç eldiven 7 milyon euro + bir sonraki satıştan pay teklifiyle masaya gelecek. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların 21 yaşındaki genç kaleci için, sezon biter bitmez Nice kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın 7 milyon euro bonservis bedeli ve bu rakamın yanında bir sonraki satıştan da pay talebi de bulunacağı belirtildi.