Sezonun flaş isimlerinden biri olan Rıdvan Yılmaz'la ilgili Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Rıdvan Yılmaz'ın bonservisi belli oldu! İşte o rakam...
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz için istenilen bonservis belli oldu. Beşiktaşlı yöneticiler, milli sol bek için istediği rakamı belirledi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Yaklaşık 1 aydır genç yıldızla ilgili görüşmelerini sürdüren Torino'nun 5 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.
TATMİN EDİCİ DEĞİL
Ancak genç yıldızı ederinin altında bir rakama bırakmayı asla düşünmeyen Siyah-Beyazlılar bu teklifi geri çevirdi.