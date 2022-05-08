Kartal'ın gelecek sezon için transfer çalışmalarına ligin son haftalarına girilmesiyle birlikte hız verildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Halil Akbunar bombası!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin gündeminde ise Halil Akbunar var. Göztepe'den ayrılması beklenen milli futbolcu, Kara Kartal'ın yerli rotasyonunu da ön planda tutarak hedefindeki isim konumunda. İşte ayrıntılar...
Bu sezonki aksililkleri yaşamak istemeyen siyah-beyazlı ekipte bu kez yönetim işini daha garanti şekilde bitirmek istiyor.
Hem elindeki iskelet kadroyu korumak isteyen Beşiktaş, hem de kadrosuna yeni dahil edeceği yıldız isimler ile elini güçlendirmeyi hedefliyor.