Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve dev derbi 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Bugün inanılmaz bir seyirci ve destek gördük. Ben 29 yıldır futbolun içindeyim, benim için bugün çok özel bir gün olarak kalacak." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İç sahada oynanan derbilerdeki atmosferden bahsetmişlerdi. Bugün inanılmaz bir seyirci ve destek gördük. Ben 29 yıldır futbolun içindeyim, benim için bugün çok özel bir gün olarak kalacak.

Birçok oyuncumuz eksikti, bazı oyuncularımız orijinal pozisyonlarda oynamadı. Erken bir gol yedik ardından penaltı kaçırdık. Yine de doğru mantaliteyi göstererek maçta geri dönmeyi başardık. İkinci yarıda önemli pozisyonlar kaçırdık, bir topumuz direkten döndü. Her şeyi yaptık, her şeyi yapmamıza rağmen kazanamadığımız için üzgünüm. Gösterdiğimiz performanstan memnunum.