BEŞİKTAŞ HABERİ - Rachid Ghezzal: Her şeyi yaptık ama olmadı!

Beşiktaş Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan siyah-beyazlıların yıldızı Rachid Ghezzal, "Taraftarımız, her şeyin en iyisini hak ediyor. Maalesef, çok üzgünüz ki bugün kazanamadık. Her şeyi yapmaya çalıştık ama olmadı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan siyah-beyazlıların yıldızı Rachid Ghezzal şu ifadeleri kullandı:

"Burada olmak harika bir duygu. Taraftarların bu sevgisini ilk günden beri hissediyorum. Bu yüzden Beşiktaş formasını giydiğim sürece neyim varsa sahada veriyorum.

Taraftarımız, her şeyin en iyisini hak ediyor. Maalesef, çok üzgünüz ki bugün kazanamadık. Her şeyi yapmaya çalıştık ama olmadı.

Penaltı olduğu zaman atmak istedim ama Batshuayi sorumluluk almak istedi. Gol krallığına da oynadığı için sorumluluk aldı. Maalesef kaçırdı, bu normal. Futbolda olan şeyler. Batshuayi'nin kaçırması asla problem değil. Biz bir takımız."