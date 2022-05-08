Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, Ersin Destanoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Seyir zevki yüksek bir derbiydi. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Pozisyonlara girdik. Kaçan 1 penaltı var. Belki onu atsak bambaşka bir senaryo olacaktı ama olmadı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Avrupa yolunda galibiyet daha iyi olacaktı bizim için.