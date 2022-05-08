Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası Ersin Destanoğlu: Elimizden geleni yaptık
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve dev derbi 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, "Kazanmak için elimizden geleni yaptık." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Seyir zevki yüksek bir derbiydi. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Pozisyonlara girdik. Kaçan 1 penaltı var. Belki onu atsak bambaşka bir senaryo olacaktı ama olmadı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Avrupa yolunda galibiyet daha iyi olacaktı bizim için.