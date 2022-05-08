Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı sonrası Umut Meraş: Çok pozisyona girdik
Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından siyah-beyazlılarda Umut Meraş açıklamalarda bulundu. Meraş, "Maça iyi başlamak istiyorduk, talihsiz bir gol yedik ve hemen arkasından penaltıyı bulduk, atamadık. Çok pozisyona girdik ama golü atamıyoruz." dedi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 21:30
Gol bulmakta zorlandıklarını ifade eden Umut Meraş, "Maça iyi başlamak istiyorduk, talihsiz bir gol yedik ve hemen arkasından penaltıyı bulduk, atamadık. Çok pozisyona girdik ama golü atamıyoruz." dedi.
Umut Meraş ayrıca "Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettik, kazanabilirdik. Alışık olmadığım bir pozisyonda oynadım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" dedi.