Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı sonrası Umut Meraş: Çok pozisyona girdik

Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından siyah-beyazlılarda Umut Meraş açıklamalarda bulundu. Meraş, "Maça iyi başlamak istiyorduk, talihsiz bir gol yedik ve hemen arkasından penaltıyı bulduk, atamadık. Çok pozisyona girdik ama golü atamıyoruz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 21:30