Fransız hoca "Göstermiş olduğumuz reaksiyondan dolayı çok memnunum, çok mutluyum. Özellikle kulübenin katkısından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim Bu oyunu %80 ile oynayamayız. Forma giyen herkes elinden geleni vermeli. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdik. Takımı tebrik ederim" dedi. İsmael, Rosier'i de eleştirerek "Valentin Rosier o sarı kartı görmeyebilirdi. Bu kabul edilemez. Sistem için çok önemli. Hatta en önemli oyuncumuz" ifadelerini kullandı.
"Karakter gösterdik"
Beşıktaş teknik direktörü Valerien İsmael, karakter göstererek maçı kazandıklarını söyledi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 06:40