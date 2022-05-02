Fransız hoca "Göstermiş olduğumuz reaksiyondan dolayı çok memnunum, çok mutluyum. Özellikle kulübenin katkısından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim Bu oyunu %80 ile oynayamayız. Forma giyen herkes elinden geleni vermeli. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdik. Takımı tebrik ederim" dedi. İsmael, Rosier'i de eleştirerek "Valentin Rosier o sarı kartı görmeyebilirdi. Bu kabul edilemez. Sistem için çok önemli. Hatta en önemli oyuncumuz" ifadelerini kullandı.