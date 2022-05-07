BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Bonservissiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sezon sonunda birçok ismin mukavelesi bitecek siyah-beyazlılarda öncelik ise bu bölgelere takviye yapmak olacak. Kara Kartal, İngiltere'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte o futbolcu ve Beşiktaş'taki son gelişmeler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 11:33