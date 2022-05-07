Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan kanat hamlesi! Bonservissiz gelecek
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sezon sonunda birçok ismin mukavelesi bitecek siyah-beyazlılarda öncelik ise bu bölgelere takviye yapmak olacak. Kara Kartal, İngiltere'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte o futbolcu ve Beşiktaş'taki son gelişmeler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda derbi çalışmalarının yanı sıra transfer operasyonu da tüm hızıyla sürüyor.
Yeni hocası Valerien Ismael ile gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını titizlikle yürütüyor.