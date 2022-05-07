Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesine dahil olan 24 yaşındaki stoper Oumar Gonzalez için övgü dolu ifadeler kullanılmaya devam ediliyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Oumar Gonzalez'e Giorgio Chiellini benzetmesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransa Ligi'nde Ajaccio'da boy gösteren Oumar Gonzalez'i gündemine almıştı. Kamerunlu savunmacı için Fransız basını da övgü dolu sözlerde bulundu. 24 yaşındaki savunmacı, oyun tarzıyla Juventus'un dünyaca ünlü stoperi Giorgio Chiellini'ye benzetildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Valerien İsmael'in de listesindeki stoper adaylarından biri olan Gonzalez özellikle Avrupa'da isim olarak çok tanınan bir oyuncu değil.
Ancak başarılı stoper için yapılan yorumların tamamına yakınının pozitif olması dikkat çekiyor.