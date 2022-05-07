KALE GİBİ DURUYOR

Beşİktaş'ın istediği Gonzalez'in ilk 11'de görev yaptığı ve Fransa 1. Ligi'ne çıkmak için geri sayıma geçen Ajaccio, bu sezon tüm dünya liglerinde en fazla maçta kalesini gole kapatan (32 maçta sadece 18 gol yedi) takım oldu.