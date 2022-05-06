Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 maçını kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeyi amaçlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Real Sociedad'dan Sörloth açıklaması! Gelecek sezon...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadroyla giriş yapmayı hedefleyen Beşiktaş, bir dönem Trabzonspor forması giyen ve kariyerini Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren Alexander Sörloth'u gündemine almıştı. Siyah-beyazlı yönetim Sörloth transferi için girişimlerini sürdürürken, Real Sociedad cephesinden Sörloth'un takımdaki geleceğine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Teknik direktör Valerien Ismael ile yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda gündem transfer.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Michy Batshuayi'den istediği katkıyı alamayan ve hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, önceliği forvet transferine verdi.