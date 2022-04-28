Batshuayi ve Larin ile yolları ayıracak olan, Güven'le henüz anlaşamayan Beşiktaş'ta forvet transferi için tanıdık bir isim listeye girdi. Sörloth, Muleka gibi adayları takibe alan siyah beyazlı kulüp, Liverpool'lu Divock Origi'yi de yeniden gündemine ekledi.