Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah beyazlılarda Gökhan Töre’nin takımdan ayrı çalıştığı basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 17:19