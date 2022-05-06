BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz karar! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki dev derbide Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta savunmadaki eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerle oynanacak maçta Domagoj Vida, Francisco Montero ve Valentin Rosier'den faydalanamayacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, derbi için birden fazla plan yapıyor. Öte yandan Fransız çalıştırıcının Fenerbahçe maçı için sürpriz bir hamle yapabileceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 06:40