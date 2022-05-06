Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini kazanmak ve taraftarları mutlu ederek Avrupa biletini almak için yoğun mesai içerisinde.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz karar! Fenerbahçe derbisinde...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki dev derbide Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta savunmadaki eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerle oynanacak maçta Domagoj Vida, Francisco Montero ve Valentin Rosier'den faydalanamayacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, derbi için birden fazla plan yapıyor. Öte yandan Fransız çalıştırıcının Fenerbahçe maçı için sürpriz bir hamle yapabileceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Kritik eksiklerin olacağı karşılaşmada sahaya çıkacak 11'i ve taktiği belirlemek için yardımcılarıyla birlikte beyin jimnastiği yapan Fransız hoca birden fazla senaryo üzerine çalışıyor.
ELDE KALDI ÜÇ STOPER OYUNCUSU
Cezalı Valentin Rosier ve Francisco Montero'nun dışında Domagoj Vida'dan da yararlanamayacak olan 46 yaşındaki teknik adam özellikle savunmayı derleyip toparlamak istiyor.