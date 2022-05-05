Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar peşinde olduğu Norveçli santrfor Alexander Sörloth'ta bir problem çıkması durumunda alternatif ismi de belirlemiş durumda.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'da 11 maçta 12 gol, 3 asist üreten Jackson Muleka'yı listesine aldı. Siyah-Beyazlılar devre arası gelip büyük bir çıkışa imza atan Demokratik Kongolu futbolcu için nabız yoklarken, Fransız ekibi Olympique Lyon'un da bu oyuncunun peşine düştüğü öğrenildi. Plana göre Kasımpaşa 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Beşiktaş devreye girecek ve İstanbul kulübünün kapısını çalacak. Bu arada Fransız ekibi Lyon'un Muleka'yı izleme kararı aldığı da gelen haberler arasında.