Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gerçeği ortaya çıktı! Inter'e gidecek mi?

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak siyah beyazlılara katılan Boşnak futbolcunun, gelecek yıl Inter'e transfer olacağı öne sürülmüştü. Transfere dair o gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)