Beşiktaş'ın sezon başında İspanyol devi Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'le ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gerçeği ortaya çıktı! Inter'e gidecek mi?
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak siyah beyazlılara katılan Boşnak futbolcunun, gelecek yıl Inter'e transfer olacağı öne sürülmüştü. Transfere dair o gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 09:49
Siyah beyazlılarda şu ana kadar 26 maça çıkan ve 4 asist kaydeden 32 yaşındaki oyuncu beklentilerin altında kaldı.
Güncel piyasa değeri 11.5 milyon Euro olan Boşnak yıldızın, yeni sezonda büyük oranda Beşiktaş'ta kalmayacağı ifade edildi.