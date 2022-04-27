Siyah-beyazlıların yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan'ın gözü de gönlü de Beşiktaş'ta...
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan Tufan adım adım Beşiktaş'a geliyor!
İngiltere Premier Lig'de Watford formasıyla beklentilerin altında kalan, ardından Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın sarı lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor. Milli futbolcunun gelecek durağının ise Beşiktaş olacağı konuşulurken, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'ı da geri çevirdi. İşte ayrıntılar...
G.Saray'ın da transfer listesinde olduğu ifade edilen yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılılardan gelen teklife, Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirterek olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Ozan Tufan ile yaptığı ilk görüşmede tecrübeli oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.