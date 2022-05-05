Süper Lig'de 36. haftada Fenerbahçe'de eksikler can sıkmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Montero ve Rosier'in eksikliğinde kimlerin forma giyeceği merak ediliyor.
Beşiktaş Fenerbahçe maçına odaklandı! Valerien Ismael'den Umut Meraş sürprizi...
Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta antrenmanda dikkat çeken anlar oldu. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in özellikle Montero ve Rosier'in cezalı oluşunun ardından 3'lü defansın solu ve orta sahanın sağ tarafından nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor. Bu gelişmenin ardından antrenmanda flaş bir kare ortaya çıktı. A Spor Özel | detay haber...
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2022- 15:36
Süper Lig'de 36. haftada Fenerbahçe'de eksikler can sıkmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Montero ve Rosier'in eksikliğinde kimlerin forma giyeceği merak ediliyor.
Siyah-beyazlılarda bu gelişmenin ardından Valerien Ismael'in kimlere görev vereceği konusunda teknik heyetle çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Özellikle geriden oyun kurma konusuna çok büyük önem veren ve bunu Montero üzerinden yapan Ismael bu görev için Umut Meraş ile yakından ilgileniyor.