Beşiktaş Fenerbahçe maçına odaklandı! Valerien Ismael'den Umut Meraş sürprizi...

Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta antrenmanda dikkat çeken anlar oldu. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in özellikle Montero ve Rosier'in cezalı oluşunun ardından 3'lü defansın solu ve orta sahanın sağ tarafından nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor. Bu gelişmenin ardından antrenmanda flaş bir kare ortaya çıktı. A Spor Özel | detay haber...