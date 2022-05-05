BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Samuel Umtiti'den flaş itiraf! Beşiktaş...

Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta yeni sistem 3-4-3 oldu. Bu gelişmenin ardından özellikle savunma oyuncularının top tekniğinin yüksek olmasını isteyen Ismael'in buna göre arayışlar içinde olduğu ve yönetiminde Barcelona'da fazla süre bulamayan Fransız futbolcu Umtiti için temaslara başladığı iddia edilmişti. Umtiti Barcelona yönetimiyle görüşerek kararını açıkladı. İşte detaylar...

Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022- 12:30