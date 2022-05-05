Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile bambaşka bir oluşumun içine giren siyah-beyazlılar oynadığı futbolla dikkat çekiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Samuel Umtiti'den flaş itiraf! Beşiktaş...
Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta yeni sistem 3-4-3 oldu. Bu gelişmenin ardından özellikle savunma oyuncularının top tekniğinin yüksek olmasını isteyen Ismael'in buna göre arayışlar içinde olduğu ve yönetiminde Barcelona'da fazla süre bulamayan Fransız futbolcu Umtiti için temaslara başladığı iddia edilmişti. Umtiti Barcelona yönetimiyle görüşerek kararını açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile bambaşka bir oluşumun içine giren siyah-beyazlılar oynadığı futbolla dikkat çekiyor.
Fransız çalıştırıcı özellikle stoperlerinden topla birlikte çıkışlar isterken kanat beklerine de özel görevler veriyor.
Buna göre oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme bir süredir Barcelona'da istediği şansı bulamayan Samuel Umtiti vardı.