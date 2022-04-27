SAMBACI'NIN SORUNU KONDİSYON

Sezon başına 2.3 milyon Euro kazanan, ayrıca 450 bin Euro imza parası alan Alex Teixeira ise yeteri kadar şans bulmasına rağmen fizikkondisyon açısından kendisini hiçbir zaman toparlayamadı. Bir yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı futbolcu ile ilgili tek teselli ise sezon sonu takımdan ayrılmayı kabul etmesi oldu.