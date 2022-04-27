Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael de puan kayıplarına çare olamadı. Bu sezon üçüncü teknik direktörle mücadele eden Beşiktaş, umduğu başarıya ulaşamadı. Siyah-beyazlı takımda bu sezon, geçen sezon şampiyonluk yaşatan Sergen Yalçın'ın yanı sıra 19 Yaş Altı Teknik Direktörü Önder Karaveli ve Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, görev aldı. Beşiktaş, her üç teknik direktör yönetiminde de puan kayıplarına engel olamadı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'da büyük hüsran! Ne Sergen Yalçın ne Önder Karaveli ne de Valerien Ismael
Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, taraftarlarına tarihi bir başarı hediye etmişti. Siyah beyazlı ekip bu sezon ise büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kara Kartal, Fransız teknik adam yönetimindeki 4 maçta 7 puan kaybetti. Sergen Yalçın 15 maçta 24, Önder Karaveli de 15 maçta 20 puan kaybetmişti. İşte ayrıntılar...
30 MAÇTA 44 PUAN GİTTİ
Sezonun ilk 15 haftasında görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 24 puan kaybetti. Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 6 galibiyet alabilen Beşiktaş, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
Yalçın'ın ardından göreve getirilen Önder Karaveli yönetiminde de 15 maç yapıldı. Siyah- beyazlı ekip, Yalçın'a göre daha iyi bir görüntü ortaya koyan Karaveli'nin teknik direktörlüğünde 6 kez kazanırken, 7 beraberlik ve 2 yenilgiyle 20 puandan oldu.