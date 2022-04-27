Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael de puan kayıplarına çare olamadı. Bu sezon üçüncü teknik direktörle mücadele eden Beşiktaş, umduğu başarıya ulaşamadı. Siyah-beyazlı takımda bu sezon, geçen sezon şampiyonluk yaşatan Sergen Yalçın'ın yanı sıra 19 Yaş Altı Teknik Direktörü Önder Karaveli ve Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, görev aldı. Beşiktaş, her üç teknik direktör yönetiminde de puan kayıplarına engel olamadı.