Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmalarıyla devam ettiği ve minyatür kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.