Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri 5 Mayıs Perşembe günü satışa sunulacak. Bilet fiyatlarının 175 TL ile 1500 TL arasında olduğu ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 16:40