Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlara havlu atan Beşiktaş, prestij maçı olarak çıktığı Kayserispor mücadelesini 3-2 kazandı. Geriye düşmesine rağmen maçı çeviren siyah beyazlı takımı Serdar ve Kevin N'Koudou'nun golleri zafere taşıdı. Maça ilk 11'de başlayan Serdar, 50'de attığı golle önce Kartal'a beraberliği getirdi. 19 yaşındaki stoper, bu sezon ligde 8. maçına çıkarken ilk kez gol attı.

4 GOLÜN İKİSİNİ KAYDETTİ

Sonrasında ise sahneye Fransız yıldız N'Koudou çıktı. 72'de Larin'in yerine oyuna giren kanat oyuncusu 75'te durumu 2-1 yaptı. 27 yaşındaki futbolcu 78'de ise bir kez daha sanneye çıktı. Rakibinden sıyrılmak isterken ceza alanında yerde kalan N'Koudou, penaltı yaptırdı. Vuruşu kullanmak için de topun başına gelip kendisinin 2, takımının 3. golünü attı. Fransız futbolcu, ligde 13. maçt a 4 gole ulaştı.

EMİRHAN YİNE İYİYDİ

Siyah-beyazlı takımın genç isimleri Serdar ve Emirhan'a şans vermediği için eleştirilen İsmael, Kayserispor karşısında iki oyuncuyu da 11'de görevlendirdi. Emirhan başarılı bir performans sergiledi.

4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN YAPTI

Valerien İsmael, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti. Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde yer alan Vida, Josef , Pjanic ve Güven yerine Serdar, Atiba, Emirhan ve Larin oynadı.

İYİ BİR DEĞİŞİM OLDU

Rachid Ghezzal, zorlu bir maç oynadıklarını kaydetti. Cezayirli futbolcu, "İkinci yarıda iyi bir değişim yaşadık. Kalan 2 maçı da kazanmak istiyoruz. Arkadaşlarımı kutlarım" ifadelerini kullandı.

EVLERE ŞENLİK HATA!

Kayserispor'un attığı penaltı golüne neden olan Welinton evlere şenlik bir hata yaptı. Brezilyalı savunmacı, önce rakibini durduramadı ardından da yere düştüğünde topu koluyla çelerek penaltıya sebebiyet verdi. Welinton Süper Lig'de 12 penaltı yaptırdı.

TAKIM RUHU SAYESİNDE

Welinton maç sonrası takım ruhpu vurgusu yaptı. Sambacı "Devre arasında hocamız neleri değiştirmemiz gerektiğini gösterdi. En önemlisi, nasıl bir ruhla oynamamız gerektiğini söyledi. Biz de savaştık ve hak ettik. Takım ruhu ile maçı çevirdik" dedi.