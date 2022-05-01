Kayserispor - Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte Welinton'un yer aldığı o pozisyon...
Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın 22. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda Welinton'un topa elle müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar beyaz noktayı gösterdi. İşte o anlar...
Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın 22. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda Welinton'un topa elle müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar beyaz noktayı gösterdi.