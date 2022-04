Beşıktaş bir süredir uğraş verdiği Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaştı. Bonservisi Celta Vigo'da olan ve Getafe'de kiralık olarak forma giyen Okay'ın takımda devam etmek istememesi üzerine Getafe yönetiminin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Celta Vigo'nun gelecek planları arasında yer almayan Okay Yokuşlu'nun yeni adresinin Türkiye olacağı öne sürüldü. İspanyolların haberine göre; Sezon sonunda Celta'dan ayrılacak olan Okay, Beşiktaş'a transfer olacak. Yıldız futbolcunun, 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Söz konusu haberde, Beşiktaş ile Okay arasında anlaşma sağlandığının altı çizildi ve Celta Vigo'nun bonservis beklentisinin 3.5 milyon euro olduğu bildirildi.