BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael o transferi veto etti!

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael o transferi veto etti!

Beşiktaş transfer haberi: Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekiplerinden Millwall'da forma giyen Jed Wallace ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında İngiliz basınında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in Jed Wallace transferini veto ettiği bildirildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 10:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022- 10:25