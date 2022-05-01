Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekiplerinden Millwall'da forma giyen Jed Wallace ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael o transferi veto etti!
Beşiktaş transfer haberi: Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekiplerinden Millwall'da forma giyen Jed Wallace ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında İngiliz basınında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in Jed Wallace transferini veto ettiği bildirildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 10:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022- 10:25
İngiliz oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in eski takımı olan West Bromwich'in Jed Wallace transferinde devreye girdiği ifade edildi.