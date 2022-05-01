Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, 35. hafta maçında Kayserispor'a konuk oluyor. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta Erkan Özdamar düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, zorlu Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

👉 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ:

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar Saatçı, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, Larin.

📺 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başadı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

💥 SÜPER LİG'DE 42. RANDEVU

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 23 kez Beşiktaş galip geldi. Kayserispor 10 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 8 müsabaka da ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 65 gol kaydederken Kayserispor 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı.

👉 KARTAL BU SEZON DEPLASMANDA 3 GALİBİYET ALABİLDİ

Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 17 deplasman maçında 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 19 gol kaydeden siyah-beyazlılar kalesinde 23 gol gördü. Kartal bu sezon dış sahada sadece Antalyaspor, Karagümrük ve Sivasspor'a karşı galip gelebildi.

👉 BEŞİKTAŞ'TA 10 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Cyle Larin, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular. Söz konusu oyuncular Kayserispor deplasmanında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

📌 ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALIYOR!

Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu.