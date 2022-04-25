Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlı ekip, kendi seyircisi önünde İstanbul ekibi karşısında zorlu bir sınav veriyor. Heyecanla takip edilen Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlı ekip, kendi seyircisi önünde İstanbul ekibi karşısında zorlu bir sınav veriyor. Heyecanla takip edilen Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ouanes, Muleka

38. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karşılaştı.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. Beşiktaş'ın 78 golüne, Paşa 39 golle cevap verdi.