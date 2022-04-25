Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlı ekip, kendi seyircisi önünde İstanbul ekibi karşısında zorlu bir sınav veriyor. Heyecanla takip edilen Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:30'da başlayan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ouanes, Muleka
38. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karşılaştı.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. Beşiktaş'ın 78 golüne, Paşa 39 golle cevap verdi.