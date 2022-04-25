Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? (Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı izle)

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlı ekip, kendi seyircisi önünde İstanbul ekibi karşısında zorlu bir sınav verecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri...

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlı ekip, kendi seyircisi önünde İstanbul ekibi karşısında zorlu bir sınav verecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ouanes, Muleka

38. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karpışacak.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. Beşiktaş'ın 78 golüne, Paşa 39 golle cevap verdi.