Bu sezonun başında Norwich'e kiralanan Ozan Kabak şanssız bir şekilde sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Norwich City'nin Ozan Kabak için satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.
TRANSFER HABERİ - Ozan Kabak Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı...
Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların bonservisi Schalke'de bulunan Ozan Kabak'la ilgilendiği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın gelecek sezon Alman ekibinde forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş rotasını sürpriz bir şekilde Ozan Kabak'a kırdı.