Son dakika Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlıların milli sol beki Rıdvan Yılmaz için İtalyan ekibi Torino devreye girdi. Torino, Beşiktaş'a 4 milyon Euro+1 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifinde bulundu.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a resmi transfer teklifi geldi.

İtalyan ekibi Torino, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için 4 milyon Euro artı 1 milyon euro bonus olmak üzere resmi teklif iletti. Torino'nun ayrıca siyah-beyazlı ekibe bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi önerdiği de bildirildi.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, 2020 yazında A takıma yükselmişti. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 31 karşılaşmada görev alan genç sol bek, 3 gol atarken 4 de asiste imzasını attı.