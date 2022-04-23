BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha! Premier Lig ekibi...

Beşiktaş'ın başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa transfer piyasasında adından söz ettiriyor. Genç futbolcu için daha önce Stuttgart ve Lyon devreye girmişti. İgiliz basını Rıdvan Yılmaz’a son olarak Tottenham’ın talip olduğunu yazdı. Tottenham’ın Eren Almalı ile de ilgilendiği ve İngiliz yetkililerin Beşiktaş - Kasımpaşa maçına gelerek her iki oyuncuyu da izleyeceği haberin satır aralarında yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 06:40