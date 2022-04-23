Yeni sezon için transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta, flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a talip oldu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha! Premier Lig ekibi...
Beşiktaş'ın başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa transfer piyasasında adından söz ettiriyor. Genç futbolcu için daha önce Stuttgart ve Lyon devreye girmişti. İgiliz basını Rıdvan Yılmaz’a son olarak Tottenham’ın talip olduğunu yazdı. Tottenham’ın Eren Almalı ile de ilgilendiği ve İngiliz yetkililerin Beşiktaş - Kasımpaşa maçına gelerek her iki oyuncuyu da izleyeceği haberin satır aralarında yer aldı.
Takvim'in İngiliz basınından derlediği haberde, Rıdvan Yılmaz'ın, Tottenham teknik direktörü Antonio Conte'nin seveceği profilde bir futbolcu olduğu kaydedildi.
20 yaşındaki sol bekin, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada yetkililer tarafından takip edileceği ifade edilirken, yakın bir zamar içinde de Tottenham'lı yöneticilerin Beşiktaş yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a gelebileceği kaydedildi.