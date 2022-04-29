Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların ilk hedefinde yeni bir santrfor alarak takımın hücum etkinliğini güçlendirmek. Kartal'ın listesindeki 1 numaralı isim de Alexander Sörloth.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Aleksander Sörloth için şartları zorlayacak! Sunulacak teklif...
Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması, Cyle Larin'in yeni mukaveleye yanaşmaması üzerine Beşiktaş, forvet bölgesi için transferde harekete geçti. Siyah-beyazlılar bonservisi Leipzig'te bulunan Aleksander Sörloth için ısrarını sürdürürken, Alman ekibine sunduğu teklifte ise artırıma gitti. İşte o teklif... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Norveçli golcü içini uzun süredir girişimlerini sürdüren Beşiktaşlı yetkililere güzel haber İspanya'dan geldi. Bask bölgesinin en önemli gazetesi Diario Vasco, Real Sociedad'ın yıldız golcü Alexander Sörloth için satın alma seçeneğinin sona erdiğini yazdı.
TEKLİFLERİNİ YARI YARIYA İNDİRECEKLER
Fotomaç'ın derlediği haberde, "İki hafta öncesine kadar Real'in, Norveçli golcüyü 16 milyon euro'ya alma hakkı vardı. Haziran'da devam etmesini isteniyorsa Leipzig ile yeniden pazarlık yapmak zorunda" ifadeleri dikkat çekti.