Bu teklifin 7 milyon euro artı Sörloth'un bir sonraki satıştan %50 pay olduğu ifade edildi. Alman ekibinin ise, Beşiktaş'tan gelen bu öneriyi şu an için kabul etmediği ve Sörloth için kendilerine gelecek olan diğer tekliflerle birlikte masaya yatırdıktan sonra son kararını vereceği belirtildi.