'POTANSİYELİ YÜKSEK, DİSİPLİNLİ'

Sabah'ın haberine göre; Boşnak yıldız, "Gelişmeye ve öğrenmeye çok açık, antrenmanlarda her zaman çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. Potansiyeli yüksek, saha dışında da çok mütevazı ve disiplinli, yaşantısına dikkat eden bir oyuncu" sözleriyle genç isme referans oldu. Beşiktaş'a önerdiği 5 milyon Euro'yu yükseltmeyi düşünmeyen Torino, sonraki satıştan yüzde 20'lik pay talebini de yüzde 10'da tuttu.

