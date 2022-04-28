Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynadığı Kasımpaşa maçında sakatlanan Umut Meraş’ın son durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Siyah beyazlılar, milli futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

"Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinde geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanmıştır. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."