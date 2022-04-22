Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Matias Vargas..
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Adana Demirspor'un yıldızı Matias Vargas’ın peşinde!
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Valerien Ismael'in önderliğinde yeni sezona damga vurmak istiyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekip, Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen Matias Vargas’ın peşine düştü. İşte detaylar...
Kanadalı yıldız Larin'le rakamda anlaşamayan, N'Koudou'nun ise performansından memnun kalmayan siyah-beyazlılar sol kanat için rotasını Arjantinli yıldızı Matias Vargas'a çevirdi.
Fotomaç'ın haberine göre; bonservisi La Liga ekibi Espanyol'da bulunan Tangocu'nun satın alma opsiyonu bulunmazken, sezon sonunda takımına geri dönecek. Siyah-beyazlılar, kiralık ya da satın alma opsiyonlu teklifrler hazırlayarak temaslara başlarken sezon sonunda Vargas için Espanyol'la masaya oturulması bekleniyor.