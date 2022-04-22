Espanyol ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Vargas'ın, transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro civarında. 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da Velez Sarsfield'den Espanyol'a 10.5 milyon euro'ya transfer olmuştu.