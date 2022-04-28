EN AZ 2 STOPER!

Takvim'in haberine göre; Welinton, Vida ve Montero'nun performansından memnun olmayan ve en az 2 stoper isteyen Fransız hocanın gözünü Mads Juel Andersen'e diktiği belirlendi. Yönetimin Ismael'in Barnsley'den öğrencisi olan Danimarkalı yıldız için hemen çalışmalara başladığı ifade edildi.